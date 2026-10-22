وزير الرياضة يهنئ منتخب الشراع بعد حصد ذهبيتين وفضية وبرونزية في عُمان

هنّأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبات المنتخب المصري للشراع والانزلاق على الماء، ومجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس أحمد حبش، بمناسبة تحقيق أربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، خلال المشاركة في البطولة العربية للسيدات وأسبوع المصنعة للإبحار الشراعي (Mussannah Race Week)، اللتين أُقيمتا بالتوازي في سلطنة عُمان.

وحققت كارما وليد الميدالية الذهبية في منافسات (ILCA 4)، وليلى ضياء الميدالية الذهبية في منافسات (Optimist)، فيما أحرزت خلود منسي المركز الثاني والميدالية الفضية، ومريم إيهاب المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات (ILCA 6).

وأكد جوهر نبيل، أن هذه النتائج تعكس المستوى المتميز للاعبات المنتخب المصري وقدرتهن على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات الخارجية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم المواهب الرياضية وتطوير مستوياتها الفنية، بما يعزز فرص تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية.