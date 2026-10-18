وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات برنامج تأهيل منقذي الشواطئ بالعريش

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات برنامج إعداد وتأهيل منقذي الشواطئ من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تحت شعار "شواطئ سيناء آمنة"، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

وكانت الاختبارات المبدئية قد أُقيمت بحمام السباحة باستاد العريش بمشاركة أكثر من ١٠٠ شاب، دون أي مقابل مادي، وذلك لاختيار العناصر الأكثر لياقة وكفاءة للانضمام إلى البرنامج التدريبي.

وشهدت فعاليات اليوم تنفيذ العديد من الجلسات النظرية والتطبيقية، والتي تضمنت التدريب على أساليب الإنقاذ المائي، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، وقواعد الأمن والسلامة بالشواطئ، بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الدولة في الحد من حوادث الغرق، ونشر ثقافة تأمين المسطحات المائية والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، إلى جانب دعم جهود وزارة الشباب والرياضة في تأهيل الشباب وإكسابهم مهارات تؤهلهم لسوق العمل.