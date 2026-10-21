بترول أسيوط: بوست «البسوا الأحمر بيخافوا منه» لا يستدعي اعتذار أحمد عبد المقصود

أكد وائل عبد الحميد، نائب رئيس نادي بترول أسيوط، استغراب مجلس إدارة النادي من اعتذار أحمد عبد المقصود، المدير الفني للفريق، لجماهير الزمالك عن المنشور الذي سبق المباراة، وحمل عبارة «البسوا الأحمر بيخافوا منه»، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنشورات تندرج ضمن المناوشات الجماهيرية المعتادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تستدعي الاعتذار.

بترول أسيوط

وقال وائل عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الكلام المظبوط»، إن الزمالك نادٍ كبير وله قيمته في الكرة المصرية، لكنه شدد على أن المسؤولية عن أي خطأ إعلامي تقع على القسم المختص بإدارة الصفحة، وليس المدير الفني المسؤول عن الجانب الفني، موضحًا أن جماهير بترول أسيوط أولى بالاعتذار عن النتائج السلبية التي حققها الفريق في مبارياته الأخيرة، والتي لم ترقَ إلى الطموحات المنتظرة.

وأضاف نائب رئيس بترول أسيوط أن الفريق كان قادرًا على تحقيق نتائج أفضل خلال أول ست أو سبع مباريات، مؤكدًا أن أكثر من مباراة كانت في المتناول، وكان بالإمكان حصد نقاط إضافية، كما اعتذر لجماهير أسيوط عن عدم تحقيق طموحاتها، خاصة فيما يتعلق بحضور المباريات ومشاهدة مختلف فرق الدوري المصري على أرضها.