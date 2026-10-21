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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسيست محمد هاني.. عمر الساعي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك القناة بالدوري

محمد هاني
محمد هاني
حسام الحارتي

أحرز عمر الساعي هدف تقدم الأهلي في شباك القناة  في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح عمر الساعي في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 بعد مريرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من محمد هاني لاعب الأهلي وصلت الى عمر الساعي الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:


محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد وسفيان بنجديدة وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وكريم فؤاد.

الدوري الممتاز القناة استاد القاهرة عمر الساعي مصطفى شوبير

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