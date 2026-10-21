الدوري الممتاز.. عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام القناة

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة القناة التي تقام في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد وسفيان بنجديدة وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وكريم فؤاد.