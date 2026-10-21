شلاطة يحرز هدف تعادل القناة في شباك الأهلي

أحرز محمود شلاطة هدف تعادل القناة في شباك الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز لتصبح نتيجة المباراة 1-1

ونجح عمر الساعي في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 بعد مريرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من محمد هاني لاعب الأهلي وصلت الى عمر الساعي الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وأحرز محمود شلاطة هدف تعادل القناة في شباك الأهلي في الدقيقة 31 بعدتمريرة من محمد صادق من منتصف ملعب الأهلي الدفاعي نحو الجهة اليسرى وصلت الى محمود شلاطة لينجح في تسجيلها

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد وسفيان بنجديدة وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وكريم فؤاد