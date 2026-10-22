ماتش غريب عجيب.. تعليق شوبير على تعادل الأهلي أمام القناة

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على تعادل الفريق امام القناة 3-3 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال “شوبير” في تصريحات اذاعية عبر اثير أون سبورت: “ماتش غريب عجيب، الأهلي عودنا دائما عندما يتقدم يفوز بالمباراة خاصة إذا كان يواجه فريقا ليس بمثابة الزمالك أو المصري أو بيراميدز”

وتابع: “كنت أشاهد المباراة في حالة ذهول من مستوى الأهلي، لا ضغط ولا روح ولا تركيز ولا استماتة في قطع الكرة، وهو ما ظهر في هدف التعادل للقناة وكذلك الهدف الثاني الغريب”

وتابعء: “أحيي فريق القناة، من وجهة نظري خسر نقطتين أمام الأهلي، هو الذي كان الأقرب للفوز، إذ تأخر في النتيجة مرتين لكنه عاد وتقدم بالهدف الثالث وكان قريبا من الانتصار لولا هدف الأهلي القاتل”