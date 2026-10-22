رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ عموتة وحقيقة قرب رحيله

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة ببجهاز الفني للفريق بقيادة المغربي عموتة.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت“: لماذا لا يشارك محمود صلاح جناح النادي الأهلي في المباريات رغم إمكانياته الفنية القوية؟”.

وأضاف: “أقطاي عبد الله من العناصر المميزة، ولكن يبقى السؤال لماذا لا يحصل على الفرصة رغم تراجع مستوى منصف بقرار بشكل كبير رغم تسجيل هدف في مرمى الزمالك”

وتابع: “يجب على المدير الفني أن يضع في حساباته محمود صلاح وأقطاي عبد الله بجانب محمد عبد الله وعمر سيد معوض هذه الأسماء يجب أن يتم النظر لها”.



وأوضح: “الحديث عن امكانية رحيل الحسين عموتة المدير الفني المغربي، خلال الوقت الحالي ليس له أي أساس من الصحة، حيث لن يغادر الفريق في الفترة الحالية”

وأكد: “الحديث عن نغمة الإجهاد بعد رحلة أوغندا غير سليم، خاصة أن بيراميدز أيضاً كان في رحلة خارجية ولكن عاد بقوة لبطولة الدوري”.



