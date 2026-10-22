مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم، حيث تنطلق يوم الاثنين 2 نوفمبر.

وجاءت مواعيد الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر كالتالي:

الاثنين 2 نوفمبر - وادي دجلة × الزمالك - استاد السويس - 5 مساءً

الاثنين 2 نوفمبر - الأهلي × المقاولون العرب - استاد القاهرة - 8 مساءً

الثلاثاء 3 نوفمبر - القناة × مودرن سبورت - استاد هيئة قناة السويس - 5 مساءً

الثلاثاء 3 نوفمبر - أبو قير للأسمدة × سيراميكا كليوباترا - استاد الإسكندرية - 5 مساءً

الثلاثاء 3 نوفمبر - سموحة × بيراميدز - استاد برج العرب - 8 مساءً

الثلاثاء 3 نوفمبر - الشرقية إنبي × بترول أسيوط - استاد بترو سبورت - 8 مساءً

الأربعاء 4 نوفمبر - زد × طلائع الجيش - استاد القاهرة - 5 مساءً

الأربعاء 4 نوفمبر - المصري × م السويس بتروجت - استاد السويس - 8 مساءً