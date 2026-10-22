الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس ، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر لها في الثامنة مساء السبت المُقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الزمالك على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر كالتالي:

الجولة الثانية .. وادي دجلة × الزمالك يوم الاثنين 2 نوفمبر الساعة 5:00 مساءً على ستاد السويس الجديد

الجولة الثالثة .. راحة

الجولة الرابعة.. الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة 8:00 مساءً على ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة .. طلائع الجيش × الزمالك يوم الثلاثاء 19 يناير الساعة 8:00 مساءً على ستاد الكلية الحربية.