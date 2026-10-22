أمير هشام يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك المُرتقب وخطط حسين لبيب لتأسيس شركة الكرة

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تفاصيل اجتماع مرتقب لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة تأسيس شركة الكرة، وعضو الجهاز الجديد وقرار تعيين الزناتي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسينا لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقد اليوم جلسة مع عدد من المستثمرين والوسطاء المحتملين أن يكون لهم دور في مشروع تأسيس شركة الكرة، الجلسة شهدت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بتأسيس الشركة، في إطار التحركات الجارية لدراسة المشروع وتحديد الخطوات اللازمة

لتنفيذه».

وأضاف: «حسين لبيب أجرى اتصالات مع عدد من المستثمرين قبل اجتماع مجلس الإدارة المرتقب بهدف وضع جميع التفاصيل والتصورات المتعلقة بالملف أمام أعضاء المجلس، تمهيدًا لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب رئيس الزمالك سيضع مصلحة النادي في مقدمة أولوياته عند حسم القرار النهائي بشأن تأسيس شركة الكرة، في ظل أهمية الملف لمستقبل النادي وخططه الاستثمارية والرياضية خلال الفترة المقبلة».

حيث تأتي تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في ملف تأسيس «شركة كرة القدم» في إطار خطة النادي الشاملة لتحديث هيكله الإداري والمالي، وتطبيق مفهوم الاستثمار الرياضي الاحترافي، اتساقاً مع قانون الرياضة وتوجهات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي (FIFA).

