لا يجب تكرار أخطاء الماضي.. أمير هشام يوجه تحذيرًا لإدارة الأهلي بشأن عموتة

حذر الإعلامي أمير هشام إدارة النادي الأهلي من استمرار الوضع الفني الحالي تحت قيادة الحسين عموتة، مطالبًا بضرورة تقييم التجربة واتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح المسار، وعدم تكرار الأخطاء التي دفع الفريق ثمنها في مواسم سابقة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن الأهلي خاض عددًا من المباريات منذ انطلاق الموسم، يقترب من تسع مواجهات وفق تقديره، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية هذه الفترة لتقييم عمل المدير الفني، والوقوف على قدرته على تنفيذ أفكاره وتطوير أداء الفريق.

وأشار إلى أن التعادل بنتيجة 3-3 أمام القناة يمثل جرس إنذار للأهلي، خاصة أن الفريق كان قريبًا من الخروج بنتيجة أسوأ، معتبرًا أن الحصول على نقطة التعادل جاء في ظل أخطاء دفاعية واضحة ومشكلات فنية تحتاج إلى معالجة عاجلة.

وأضاف أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن هذه الإمكانات لم تنعكس بالشكل الكافي على الأداء الجماعي، في ظل عدم الاستقرار على تشكيل ثابت، وغياب الانسجام المطلوب خلال العديد من المباريات.

وأوضح أمير هشام أن غياب الروح والإصرار في بعض الفترات قد يرتبط بعدم وضوح الاستراتيجية الفنية، مشددًا على أن مسؤولية المدير الفني لا تقتصر على اختيار اللاعبين، وإنما تشمل بناء هوية واضحة للفريق، وتوظيف العناصر المتاحة بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أن إدارة الأهلي بذلت جهودًا كبيرة لتدعيم صفوف الفريق، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى قيادة فنية قادرة على استثمار الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى أداء ونتائج تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

وحذر الإعلامي من أن التأخر في معالجة الأخطاء قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات سابقة عانى منها الأهلي في مواسم ماضية، مؤكدًا أهمية التحلي بالشجاعة في اتخاذ القرارات اللازمة، وعدم السماح للمكابرة بأن تكون سببًا في استمرار وضع لا يتناسب مع طموحات الفريق.

وتأتي تصريحات أمير هشام في أعقاب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي أثارت انتقادات واسعة بشأن الأداء الفني للفريق ومستوى عدد من اللاعبين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، وسط مطالبات بضرورة تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء خلال المباريات المقبلة.