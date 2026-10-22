أمير هشام: اختيار «عموتة» أفسد مجهود إدارة الأهلي.. وأسلوبه لا يتناسب مع هوية الفريق

انتقد الإعلامي أمير هشام اختيار الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، معتبرًا أن عدم التوفيق في اختيار المدير الفني أفسد جانبًا كبيرًا من الجهود التي بذلتها إدارة النادي لتدعيم الفريق وإعادة تنظيم منظومة كرة القدم، وذلك في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن نتيجة التعادل أمام القناة لا تتناسب مع طموحات الأهلي وجماهيره، مشيرًا إلى أن الفريق فقد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منذ بداية الموسم.

وأوضح أن مسؤولي قطاع الكرة بالنادي الأهلي اتخذوا العديد من القرارات الإيجابية خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى التعاقدات الجديدة أو تجديد عقود اللاعبين، إلى جانب إعادة تنظيم منظومة الكرة، لكنه يرى أن الخطأ الأبرز تمثل في اختيار الحسين عموتة لقيادة الفريق فنيًا.

وأضاف أن الإدارة نجحت في التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الجيدين، كما أشاد بعمل عصام سراج في ملف التعاقدات، إلى جانب تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة، معتبرًا أن هذه الخطوات لم تنعكس بالشكل المطلوب على أداء الفريق بسبب عدم التوفيق في اختيار المدير الفني.

وأكد أمير هشام احترامه للحسين عموتة، لكنه يرى أن أسلوبه الفني لا يتناسب مع طبيعة النادي الأهلي، الذي اعتاد اللعب بشخصية هجومية والضغط على المنافسين، بدلًا من التراجع والاعتماد على الأساليب الدفاعية.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك هوية فنية واضحة تقوم على المبادرة والهجوم والسعي الدائم لتحقيق الانتصارات، وهو ما يجعل استمرار الأداء الحالي محل تساؤل، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة داخل الفريق.

وشدد الإعلامي على ضرورة مراجعة الاختيار الفني والعمل على تصحيح المسار سريعًا، حتى يتمكن الأهلي من الاستفادة من الصفقات الجديدة والإمكانات الموجودة في قائمته، وتجنب تفاقم المشكلات خلال الموسم الجاري.

تعادل الأهلي مع القناة يزيد الانتقادات

وجاءت تصريحات أمير هشام عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي أثارت انتقادات بشأن الأداء الفني للفريق ومستوى عدد من اللاعبين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ليواجه الجهاز الفني ضغوطًا متزايدة من أجل تحسين الأداء واستعادة النتائج التي تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.