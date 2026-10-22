المدير الرياضي وشركة الكرة أهم ملفات اجتماع مجلس الزمالك اليوم

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس اجتماعا لحسم العديد من الملفات الهامة داخل النادي

وتعد أبرز الملفات التي سوف يتم مناقشتها والإعلان عنها هو التعاقد مع حسام الزناتي وإعلان موعد الجمعية العمومية لمناقشة نسبة المستثمرين في شركة الكرة.

في سياق أخر يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس ، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر لها في الثامنة مساء السبت المُقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الزمالك على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك كان فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.