أمير هشام: اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الزمالك لمناقشة تأسيس شركة الكرة

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن ملف تأسيس شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا أن الملف سيكون على طاولة اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر عقده غدًا.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقد اليوم جلسة مع عدد من المستثمرين والوسطاء المحتمل أن يكون لهم دور في مشروع تأسيس شركة الكرة.

وأوضح أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بتأسيس الشركة، في إطار التحركات الجارية لدراسة المشروع وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذه.

وأضاف أن حسين لبيب أجرى اتصالات مع عدد من المستثمرين قبل اجتماع مجلس الإدارة المرتقب، بهدف وضع جميع التفاصيل والتصورات المتعلقة بالملف أمام أعضاء المجلس، تمهيدًا لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن رئيس الزمالك سيضع مصلحة النادي في مقدمة أولوياته عند حسم القرار النهائي بشأن تأسيس شركة الكرة، في ظل أهمية الملف لمستقبل النادي وخططه الاستثمارية والرياضية خلال الفترة المقبلة.