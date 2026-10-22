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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى نجم: الزمالك يسير بخطى ثابتة.. وحصد النقاط أهم من الأداء

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يسير بخطى ثابتة في مسابقة الدوري، مشيرًا إلى أن حصد النقاط الثلاث في المرحلة الحالية أهم من مستوى الأداء داخل الملعب.

وأوضح نجم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن الإصابات والإجهاد من أبرز الأسباب وراء تراجع المستوى الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك قطاع ناشئين هو الأقوى في مصر، بما يضمه من مواهب قادرة على دعم الفريق الأول مستقبلًا.

وتحدث لاعب الزمالك السابق عن أحمد عبد المقصود، مؤكدًا أنه أحد أبناء القلعة البيضاء، ولا يقبل إهانة النادي، في إشارة إلى ارتباطه بالزمالك وحرصه على مكانته.


وأشاد مصطفى نجم بالمستوى الذي قدمه محمد عواد خلال مباراة بترول أسيوط، مشيرًا إلى أن عبد الله السعيد يمتلك القدرة على صناعة الفارق مع الفريق بفضل إمكانياته وخبراته.


واختتم نجم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يبدأ الزمالك مواجهة الجيش الرواندي بنزعة هجومية، من أجل فرض أسلوبه وتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.
 

مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق الزمالك الدوري الجيش الرواندي زملكاوي

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