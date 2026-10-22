حلمي طولان: الزمالك محاصر بالأزمات.. ومحدش يطلب منه أكثر من كده

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الفريق الأبيض واجه ظروفًا صعبة قبل انطلاق الموسم الحالي، وهو ما انعكس على استعداداته وقدرته على تقديم المستوى المنتظر، مشيرًا إلى أن فترة الإعداد تمثل أحد أهم العوامل التي تؤثر على أداء اللاعبين طوال الموسم.

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، إن الزمالك عانى من عدة أزمات قبل بداية الموسم، في مقدمتها عدم الاستفادة بالشكل الكافي من فترة الإعداد، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل الأساس الذي يُبنى عليه مستوى الفريق خلال المنافسات.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن فترة الإعداد لها تأثير كبير على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، مشيرًا إلى أن عدم خوض فترة إعداد قوية ينعكس سلبًا على أداء الفريق طوال الموسم، خاصة أن فترات التوقف خلال المنافسات لا تكون كافية لتعويض ما يفقده اللاعبون خلال مرحلة التحضير.

وأضاف أن الزمالك فرّط في عدد من اللاعبين المهمين الذين كانوا يمثلون عناصر أساسية داخل الفريق، وهو ما زاد من صعوبة الموقف، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وتوفير البدائل المناسبة لتعويض أي غيابات أو رحيل للاعبين.

وتطرق حلمي طولان إلى أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الزمالك، مؤكدًا أنها تمثل عائقًا أمام إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق وتعويض اللاعبين الذين رحلوا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن استمرار إيقاف القيد يحرم الزمالك من فرصة التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض العناصر التي فقدها، إلى جانب صعوبة تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم فني، وهو ما يضع الفريق أمام تحديات كبيرة خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الزمالك يجد نفسه مضطرًا للاعتماد على العناصر المتاحة لديه، في ظل عدم قدرته على إجراء التغييرات والتعاقدات التي قد يحتاج إليها لتطوير مستوى الفريق وتعزيز المنافسة.

واختتم حلمي طولان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراعاة الظروف التي يمر بها الزمالك عند تقييم أداء الفريق ونتائجه، مشيرًا إلى أن اللاعبين يقدمون ما يستطيعون في ظل الإمكانات والظروف الحالية، وأن المطالب الموجهة إليهم يجب أن تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد ورحيل عدد من العناصر الأساسية وعدم الاستعداد بالشكل المطلوب قبل انطلاق الموسم.