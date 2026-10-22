وائل القباني: الأهلي والزمالك بيعملوا هيصة وخلاص وبيراميدز الوحيد اللي بيلعب كورة

انتقد وائل القباني، نجم الكرة المصرية السابق، مستوى الأهلي والزمالك خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريقين لم يقدما الأداء المنتظر منهما رغم مرور 7 جولات من المسابقة، مشيرًا إلى أن بيراميدز هو الفريق الذي يقدم كرة قدم جيدة حتى الآن.

وقال وائل القباني، في تصريحات تلفزيونية، إن الحديث والجدل المثار حول الأهلي والزمالك، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتناسب مع المستوى الفني الذي يقدمه الفريقان داخل الملعب.

وأضاف: «إحنا بنعمل هيصة وأزعرينا على السوشيال ميديا، وفي الآخر لاعيبة الأهلي والزمالك بعد 7 مباريات مشوفناش كورة، لا فيه أداء ولا ماتش بيتلعب، الفريق اللي بيلعب كورة هو بيراميدز».

وتأتي تصريحات القباني عقب تعادل الأهلي المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح الفريق الأحمر في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم تأهله إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه.