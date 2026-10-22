محمد فضل: الأهلي يحتاج مدربًا قويًا يُناسب طموحاته في حصد جميع البطولات

تحدث محمد فضل نجم الكرة المصرية السابق، عن اختيار المغربي الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، مؤكدًا أن طموحات القلعة الحمراء في المنافسة على جميع البطولات تتطلب التعاقد مع مدير فني قوي يتناسب مع أسلوب الفريق وأهدافه.

وقال محمد فضل، عبر قناة أون سبورت، إنه لو سُئل عن رأيه في عموتة قبل توليه تدريب الأهلي، لكان رده بالرفض، موضحًا أن النادي يحتاج إلى مدرب يمتلك إمكانات كبيرة ويتناسب مع طبيعة الفريق، بدلًا من التعاقد مع مدير فني والمراهنة على نجاحه.

وأضاف أن الأهلي، الذي يستهدف الفوز بجميع البطولات، يحتاج إلى اختيار مدرب قادر على تحقيق هذه الطموحات، مشيرًا إلى أن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني جاء في وقت كان الفريق يسعى خلاله لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فترة طويلة من الغياب عن التتويج بالبطولة.

وأشار فضل إلى أن موسيماني كان يقدم كرة قدم جيدة مع صن داونز الجنوب إفريقي، وهو ما جعله خيارًا مناسبًا لقيادة الأهلي في تلك المرحلة.

الأهلي يتعادل مع القناة في الدوري المصري

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعد ما نجح الأهلي في خطف التعادل خلال الدقيقة الأخيرة، ليكتفي الفريق الأحمر بنقطة واحدة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وخاض الأهلي 7 مباريات في المسابقة حتى الآن، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كيتارا

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الإياب.