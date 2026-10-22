عادل عبد الرحمن يفتح النار على جهاز الأهلي: مش هنستحمل نخسر الدوري سنتين

شنّ عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، هجومًا على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، منتقدًا تراجع الأداء وفقدان النقاط في المباريات الأخيرة.

وقال عادل عبد الرحمن، في تصريحاته عبر شاشة قناة الأهلي، إن الجهاز الفني يتحمل مسئولية كبيرة عن نتائج الفريق، باعتباره المسئول عن إعداد اللاعبين وتدريبهم وتجهيزهم للمباريات، مشددًا على ضرورة الوقوف على أسباب تراجع المستوى والعمل على تصحيح المسار سريعًا.

وأضاف: «لا، ما هو إحنا مش طول الوقت هنطلع نبرر ونقول إننا بنتحمل المسؤولية، ما أكيد المدرب بيتحمل المسؤولية، لأنه بيحضر اللعيبة وبيدرب اللعيبة وبيعمل كل حاجة».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن استمرار فقدان النقاط بهذه الصورة قد يكلف الفريق خسارة المنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أن التعادل أمام فرق بحجم بيراميدز قد يكون مقبولًا في بعض الظروف، لكن إهدار النقاط أمام القناة والمقاولون العرب يمثل أزمة حقيقية في سباق البطولة.

وتابع: «الجهاز الفني لازم يفهم كويس إننا مش هنعرف نستحمل سنتين نخسر الدوري»، معبرًا عن استيائه من الوضع الحالي، ومؤكدًا أن إدارة النادي وفرت كل الإمكانات اللازمة للفريق وتعاقدت مع عدد كبير من اللاعبين، ما يجعل النتائج الحالية غير متناسبة مع حجم الدعم المقدم.

وأشار عادل عبد الرحمن إلى أنه لا يجامل إدارة الأهلي، لكنه يرى أن النادي قام بدوره في تدعيم الفريق وتوفير احتياجاته، مطالبًا الجهاز الفني بتقديم ما يتناسب مع طموحات الجماهير وإمكانات النادي.

أسامة حسني: القناة كان أفضل بدنيًا من الأهلي

من جانبه، انتقد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، المردود البدني للفريق خلال مواجهة القناة، مشيرًا إلى أن اللاعبين حصلوا على ظروف إعداد وراحة كان من المفترض أن تساعدهم على الظهور بصورة أفضل.

وقال حسني، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، إن الفريق سافر إلى أوغندا على متن طائرة خاصة من أجل توفير الراحة للاعبين قبل المواجهة المحلية، كما حصل عدد من اللاعبين على راحة في المباراة السابقة، بهدف الحفاظ على جاهزيتهم البدنية.

وأضاف أن القناة ظهر بصورة أفضل بدنيًا خلال اللقاء، وقدم لاعبوه مجهودًا كبيرًا، رغم الفوارق بين الفريقين، متسائلًا عن أسباب عدم انعكاس ظروف الإعداد والراحة على أداء الأهلي داخل الملعب.

ولفت إلى أن فرقًا أخرى تسافر بالطيران العادي ولا تحصل على الظروف نفسها التي حظي بها لاعبو الأهلي، ومع ذلك يقدم الفريق الأحمر مستوى لا يتناسب مع إمكاناته.

أسامة عرابي: مش ده الأهلي

بدوره، أعرب أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، عن استيائه من أداء الفريق أمام القناة، مؤكدًا أن الأهلي اعتاد في فترات سابقة إظهار رد فعل قوي عندما تتعقد المباريات أو تتراجع النتائج.

وقال عرابي إن الفريق لم يظهر بالشكل المنتظر خلال المواجهة، مشيرًا إلى غياب الروح والأداء القوي اللذين اعتادت جماهير الأهلي مشاهدتهما في مثل هذه المواقف.

وأضاف: «لا، ده أنت مفروض حتى لو النتيجة مش ماشية معاك، كنا زمان بنشوف الأهلي بيطلع نار وقتها، النهارده مفيش خالص خالص.. مش ده الأهلي».

وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في نتيجة زادت الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين، وفتحت الباب أمام مطالبات بضرورة تصحيح المسار واستعادة الأداء والنتائج التي تتناسب مع طموحات جماهير القلعة الحمراء.