لاعيبة بملايين ومفيش مستوى.. علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الأهلي: اتكسفوا على دمكم

شنّ علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميهوب، في تصريحات تلفزيونية، إن مستوى لاعبي الأهلي لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والأسماء الموجودة داخل الفريق، متسائلًا عن كيفية تحقيق الانتصارات في ظل عدم تقديم النجوم المستوى المنتظر منهم.

وأضاف: «عاوز تكسب إزاي لما فريقك بكل النجوم اللي فيه مفيش حد بيقدم مستوى كويس؟ المفروض دول نجوم بملايين، وإحنا بنتكلم عن فريق القناة اللي فيه لاعب جاي من الدرجة التالتة».

ووجّه نجم الأهلي السابق انتقادات حادة للاعبين بسبب النتيجة، قائلًا: «اتكسفوا على دمكم يا لاعيبة الأهلي من اللي حصل.. عيب، اللي حصل عيب، عيب يا بهوات يا اللي كلكم بملايين».

كما خصّ ميهوب إمام عاشور بانتقادات، مشيرًا إلى تراجع مستواه من وجهة نظره، وعدم ظهوره بالشكل المنتظر عقب تجديد تعاقده، قائلًا: «ده إمام عاشور بعد ما جدد مشوفتوش في الملعب، وبقى ضيف شرف في الفريق، بيعمل لقطات وخلاص».

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، بعدما شهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة العبور إلى المرحلة التالية من البطولة.