مواجهات قوية منتظرة للأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ 32 بكأس مصر

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر 2026 - 2027 عن مواجهات قوية منتظرة لثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويواجه الأهلي الفائز من النصر والسكة الحديد في دور 32 في كأس مصر فيما يلعب الزمالك أمام الفائز من مصر للتأمين وفاركو في نفس الدور.

ويلعب بيراميدز أمام الفائز من الداخلية والترسانة في دور 32 في كأس مصر.

وأجريت مراسم قرعة بطولة كأس مصر لكرة القدم اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، لتحديد مواجهات البطولة بداية من دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية.

تولى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وعبد الستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2010، سحب القرعة، التي ترسم طريق الفرق المشاركة نحو المنافسة على لقب البطولة.