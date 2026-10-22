محمد ناجي جدو: وائل جمعة له فضل في انتقالي للأهلي.. وأتمنى ألا تأخذ أزمة عموتة أكبر من حجمها

أكد محمد ناجي جدو، نجم الأهلي السابق، تقديره الكبير لوائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير كان له دور مهم في انتقاله إلى القلعة الحمراء، بعدما أشاد بإمكاناته الفنية خلال مشاركته مع المنتخب.

وتحدث جدو، في تصريحات تلفزيونية، عن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن تعامل الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مع وائل جمعة، معربًا عن عدم إعجابه بالتصرف الذي صدر من المدرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم تضخيم الموقف.

وقال محمد ناجي جدو: «وائل جمعة تاريخ كبير، وكان له فضل في انتقالي للأهلي، لما شافني في المنتخب قال للإدارة ده لاعب جامد».

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه لم يُعجب بتصرف عموتة مع وائل جمعة، موضحًا أن انفعالات المدير الفني تبدو شديدة، لكنه طالب بضرورة التعامل مع الموقف بهدوء، وعدم تحويله إلى أزمة أكبر من حجمها.

وتابع: «معجبنيش تصرف عموتة معاه اللي واضح إن انفعالاته شديدة، لكن أتمنى الموضوع مياخدش أكبر من حجمه، إنت متعرفش اللي حصل بينهم».

وأشار جدو إلى أن العلاقة بين وائل جمعة والحسين عموتة تبدو جيدة، موضحًا أن ما يعرفه هو وجود علاقة صداقة بينهما، وأنهما يجلسان معًا باستمرار، وهو ما يجعله يرجح أن ما حدث كان نتيجة الانفعال والضغط خلال المباراة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «اللي أعرفه إن كابتن وائل صديق عموتة وبيقعدوا دايمًا مع بعض، هي شدة ماتش وتوتر مش أكتر»، مؤكدًا أهمية تجاوز الموقف وعدم السماح له بالتأثير على الأجواء داخل الفريق.