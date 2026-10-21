غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي

تُجرى مراسم قرعة بطولة كأس مصر لكرة القدم في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، لتحديد مواجهات البطولة بداية من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

ويتولى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وعبدالستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2010، سحب القرعة، التي ترسم طريق الفرق المشاركة نحو المنافسة على لقب البطولة.

وتترقب الأندية نتائج القرعة لمعرفة منافسيها في الأدوار المقبلة، في ظل أهمية كأس مصر باعتبارها إحدى البطولات المحلية التي تشهد منافسة بين الفرق الطامحة للتتويج باللقب.