شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم إبراهيم عادل: أشرف بن شرقي كلمة السر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع إبراهيم عادل، لاعب نورشيلاند الدنماركي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن رغبة القلعة الحمراء في ضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير إن أشرف بن شرقي يمثل الاختيار الأول للأهلي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الفريق، لكن تجديد عقده يتوقف على التفاصيل المالية، خاصة أن النادي لن يمنحه نفس المقابل المادي الذي كان يحصل عليه من قبل.

وأوضح أن تجديد بن شرقي عقده مع الأهلي سيغلق الباب أمام التعاقد مع إبراهيم عادل، بينما سيعود اسم الأخير إلى الصورة حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وأشار شوبير إلى أن قناعة الأهلي بضم إبراهيم عادل لم تعد بنفس القوة السابقة، موضحًا أن اللاعب لا يشارك أساسيًا مع فريقه في الفترة الحالية، ولم يظهر بالمستوى نفسه الذي قدمه قبل احترافه في أوروبا.