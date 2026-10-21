شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمود ممدوح

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ارتباط اسم محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، بالانتقال إلى النادي الأهلي، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.

وقال شوبير في تصريحاته: «سألنا مصدر في نادي مودرن قال محدش كلمنا، وسألنا اللاعب ومحدش كلمه».

وتساءل شوبير عن مدى حاجة الأهلي لضم مهاجم جديد، في ظل امتلاكه سفيان بن جديدة ومنصف بقرار وأقطاي عبد الله، قائلًا: «إنت هتمشي حد من اللي إنت جايبهم بالملايين؟».

وأضاف أن التفاوض مع مودرن سبورت سيكون صعبًا للغاية، موضحًا أن وليد دعبس، رئيس النادي، يدير ملف الانتقالات بعقلية استثمارية، وقد يطلب مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل الاستغناء عن اللاعب، وهو حق مشروع للنادي.



