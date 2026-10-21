مايا مرسي: 36 ألف جمعية أهلية و75 ألف متطوع لتقديم الخدمات للمواطنين

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وحدة الجمعيات الأهلية تعمل وفقًا لقانون عام 2019، مشيرة إلى وجود نحو 36 ألف جمعية، يتم تحديد نشاط كل جمعية، وإعداد خريطة تفاعلية لتنسيق تقديم الخدمات.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير في تطوير عملية التنسيق، موضحة أنه يتم تتبع الخدمات التي يحصل عليها كل مواطن، لافتة إلى أن مصر لديها 75 ألف متطوع.

وأوضحت أن المتطوعين في مصر من الشباب المتميزين، وأن هناك أعدادًا كبيرة من الشباب تتعاون من أجل تقديم الخدمات، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجمعيات الأهلية ومختلف الجهات المعنية لضمان تنظيم الجهود وتحقيق الاستفادة المطلوبة.

كما أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات، وأنه يمثل أمنًا قوميًّا، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014، هناك دعم كبير وتمكين للأسر.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن هناك عملًا كبيرًا يتم بخصوص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات دعم المسنين، وما يحدث في تكافل وكرامة، وتوصيل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

ولفتت إلى أنها ترى ما يتم، وأنها تأمل في زيادة الحماية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك ضم لأسر جديدة ليشملها الدعم.

وأشارت إلى ضرورة تقديم الدعم للأسر من خلال مساعدتها على إقامة مشروعات، بدلًا من الحصول على دعم مالي فقط، موضحة أن هناك مشروعات تُنفذ، منها تربية الدواجن، وأن حزب حماة الوطن يدعم مشروعات صغيرة كثيرة.

وأوضحت أن السيدة تقدم المشروع الذي ترغب في تنفيذه، وأن حزب حماة الوطن يدعمها، مشيرة إلى أن هناك مشروعات كثيرة تُنفذ في القرى والمحافظات.