الحضانة والنفقة.. تضامن النواب تطالب بدراسات متخصصة حول قانون الأحوال الشخصية

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، علي ضرورة قيام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد دراسات وأبحاث متخصصة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يدعم المناقشات الجارية داخل البرلمان ويسهم في صياغة تشريعية أكثر دقة وفعالية.

حضانة الطفل والنفقة على رأس المناقشات

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن الدراسات المطلوبة ينبغي أن تتناول عددا من القضايا الجوهرية المرتبطة بمشروع القانون، وفي مقدمتها سن حضانة الطفل، وقيمة النفقة، والمعايير والأسس التي يتم الاستناد إليها في تحديدها، إلى جانب دراسة ترتيب الحضانة وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وأسرية.

وأوضحت أن هذه الملفات تمثل محاور أساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتحتاج إلى تعميق البحث والدراسة العلمية والمجتمعية، بما يضمن صياغة نصوص تشريعية تعكس الواقع الاجتماعي، وتحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع إعلاء مصلحة الطفل الفضلى.

وأضافت أن مشروع القانون سبق تقديمه إلى مجلس النواب، غير أن المرحلة الحالية تستلزم مزيدا من الدراسات المتخصصة التي يمكن الاستناد إليها خلال المناقشات البرلمانية، بما يدعم العملية التشريعية ويسهم في التوصل إلى حلول واقعية للقضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.