مخاوف هانز فليك تضرب برشلونة قبل الكلاسيكو

تتزايد الضغوط على هانز فليك، مدرب برشلونة، قبل المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، في ظل علامات الاستفهام التي أحاطت بأداء الفريق خلال خسارته أمام باريس سان جيرمان، فضلًا عن الغيابات التي تهدد استقرار تشكيلته الدفاعية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الجهاز الفني لبرشلونة يدرك ضرورة معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأوروبية الأخيرة، لتجنب تكرارها أمام الغريم التقليدي، في لقاء تفرض أهميته على الفريق الكتالوني البحث عن التوازن بين الدفاع والهجوم.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، وسط رغبة في استعادة الثقة وتقديم رد فعل قوي بعد التعثر الأوروبي.

1- خلل دفاعي يضع فليك أمام اختبار صعب

أظهرت مواجهة باريس سان جيرمان بعض الثغرات في المنظومة الدفاعية لبرشلونة، لا سيما عند التعامل مع التحركات على جانبي الملعب، وهو ما يفرض على فليك إعادة تقييم طريقة تمركز لاعبيه قبل الكلاسيكو.

ولم تقتصر المشكلات على الخط الخلفي، إذ واجه الفريق صعوبة في الحفاظ على التوازن بوسط الملعب خلال المراحل الأخيرة من اللقاء، رغم تدخل المدرب وإجراء تغييرات على التشكيلة.

ويحتاج برشلونة إلى تحسين التغطية الدفاعية وتقليل المساحات أمام المنافسين، خصوصًا أن ارتكاب الأخطاء ذاتها أمام ريال مدريد قد تكون عواقبه أكثر صعوبة.

2- إصابة إريك جارسيا تقلص خيارات المدرب الألماني

يمثل غياب إريك جارسيا تحديًا إضافيًا أمام فليك، نظرًا إلى قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز دفاعي، سواء في قلب الدفاع أو الجبهة اليمنى، إلى جانب دوره في تنظيم الخط الخلفي.

وتعرض جارسيا للإصابة خلال مواجهة ريال بيتيس، وسط توقعات بغيابه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مع اتجاه الجهاز الفني إلى منحه الوقت الكافي للتعافي بدلًا من التعجل في عودته.

وتبرز أهمية اللاعب من خلال مشاركاته في الموسم الماضي، إذ خاض 51 مباراة بقميص برشلونة، كان أساسيًا في 47 منها، ما يعكس حجم الاعتماد عليه ضمن حسابات الفريق.

3- تبديل بيرنال يسلط الضوء على أزمة التوازن

ومن بين النقاط التي أثارت الانتباه خلال مواجهة باريس سان جيرمان، تأثير التغييرات التي أجراها فليك على تماسك الفريق، بعدما اعتمد على مارك بيرنال في دور دفاعي بوسط الملعب للمساعدة في حماية الخط الخلفي.

وبحسب التقرير، فإن خروج اللاعب الشاب صاحبه تراجع في التنظيم الدفاعي، واستفاد المنافس من المساحات المتاحة للوصول إلى مرمى برشلونة وتسجيل ثلاثة أهداف خلال اللقاء.

وتضع هذه التطورات المدرب الألماني أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرار التوازن بين خطوط الفريق، حتى عند إجراء التبديلات أو تغير نسق المباراة.

4- سرعة ريال مدريد تهدد أطراف برشلونة

تتمثل إحدى أبرز المخاوف قبل الكلاسيكو في قدرة ريال مدريد على استغلال المساحات خلف الأظهرة، خاصة مع امتلاكه عناصر هجومية سريعة تستطيع التحول من الدفاع إلى الهجوم وخلق فرص خطيرة في وقت قصير.

وقد يجد برشلونة نفسه تحت ضغط كبير إذا لم ينجح لاعبوه في توفير التغطية اللازمة على الأطراف، أو إذا تكررت المساحات التي ظهرت خلال المواجهة الأوروبية الأخيرة.

وبالتالي، سيكون على فليك اختيار التشكيل المناسب ووضع خطة واضحة للحد من خطورة التحولات الهجومية لريال مدريد، مع الحفاظ على قدرة فريقه على بناء الهجمات دون ترك ثغرات في الخلف.

وتبقى معالجة هذه الملفات من أبرز التحديات التي تواجه فليك قبل القمة المرتقبة، في ظل حاجة برشلونة إلى الظهور بصورة أكثر تماسكًا، وتفادي الأخطاء الدفاعية التي قد تحسم المواجهة لمصلحة منافسه.