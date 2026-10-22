قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة تغلق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ الإسكندرية
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس.. العملة الأمريكية عند 54.43 جنيه للبيع
سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس
الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية
رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار
4 أهداف محتملة.. واشنطن وتل أبيب تدرسان ضرب إيران
مصدر: تركيا تستضيف وزراء خارجية من دول إقليمية وأوروبية لمناقشة النزاعات في المنطقة
محمد فريد صالح: رقمنة الخدمات تسهم في تحسين تجربة المستثمر
سعر الذهب اليوم يفقد 35 جنيهًا محليًا.. اتجاه المعدن الأصفر على المدى القريب
تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي
ظاهرة فريدة ينتظرها العالم كل سنة في أسوان .. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 22 دقيقة.. 7 آلاف سائح أجنبي شاهدوا الحدث
محمد فضل: الأهلي يحتاج مدربًا قويًا يُناسب طموحاته في حصد جميع البطولات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلافات سياسية تهدد بانتخابات متوازية وصراع أهلي في الصومال

انتخابات الصومال
انتخابات الصومال
أمنية رشاد الجلوي

تتفاقم الأزمة السياسية في الصومال وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، إلى جانب إدارتي ولايتي بونتلاند وجوبالاند، على خلفية رفض الجدول الزمني للانتخابات المرتقبة. 

وحذرت أطراف معارضة من أن استمرار الخلاف دون التوصل إلى توافق سياسي قد يمهد لإجراء انتخابات موازية ويزيد مخاطر انزلاق البلاد إلى نزاع أهلي.

وأعلنت اللجنة الانتخابية الصومالية إجراء انتخابات مجلسي البرلمان في 15 أبريل 2027، على أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في 15 مايو من العام نفسه، في وقت لا يزال فيه الخلاف قائمًا بشأن التعديلات الدستورية وخطة الانتقال إلى نظام انتخابي مباشر يقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد».

وكان البرلمان الصومالي قد أقر، في مارس 2026، تعديلات دستورية تقضي بتمديد مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية إلى خمس سنوات بدلًا من أربع، وهو ما أثار اعتراضات المعارضة التي تطالب باتفاق سياسي شامل يحدد قواعد العملية الانتخابية وضماناتها.

وحذر الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو من أن المضي في تنظيم الانتخابات بشكل أحادي يمثل تهديدًا لمستقبل الدولة، فيما نبّه الرئيس السابق الشيخ شريف شيخ أحمد إلى مخاطر إجراء انتخابات موازية أو اندلاع نزاع أهلي، داعيًا إلى استئناف الحوار بين الأطراف السياسية للتوصل إلى تسوية توافقية.

وتتزامن الأزمة السياسية مع تحديات أمنية متزايدة تواجه الحكومة، في مقدمتها استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي لا تزال تسيطر على مناطق ريفية في وسط الصومال وجنوبه، وتواصل شن هجمات تستهدف القوات الحكومية والمدنيين.

كما تصاعدت المواجهات بين القوات الفيدرالية وقوات موالية لعبد العزيز لافتغارين، الرئيس السابق لإقليم جنوب غرب الصومال، بعدما سيطرت القوات الفيدرالية على مدينة بيدوا في مارس 2026، الأمر الذي دفع لافتغارين إلى التنحي. وتجدد القتال في محيط المدينة خلال سبتمبر، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح مدنيين.

وتثير هذه التطورات مخاوف من أن يؤدي استمرار الانقسام السياسي وتوسع المواجهات المسلحة إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض جهود مكافحة الجماعات المسلحة، في وقت تواجه فيه الصومال تحديات متشابكة تتجاوز أزمتها الداخلية إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي.

خلافات سياسية الصومال جوبالاند بونتلاند البرلمان الصومالي القوات الفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

محمود ممدوح

محمود ممدوح ماكينة أهداف لا تتوقف.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية خلال جولة بـ شربين : تسريع وتيرة العمل في التصالح وتراخيص البناء.. و يؤكد: إنجاز ملفات المواطنين وتحقيق رضاهم والاستجابة لمطالبهم وشكواهم

حملات رقابية بالغربية

خلال احتفالات مولد السيد البدوي.. تموين الغربية يضبط مصنع حلوى أطفال غير مرخص و30 ألف استيكر لعلامات تجارية وهمية

محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» لتسريع إجراءات تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة .. صور

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد