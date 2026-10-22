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تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي

مودي شلاطة
مودي شلاطة
عبدالله هشام

ظهر محمود هاني والشهير بـ" مودي شلاطة" بشكل مميز رفقة فريقه القناة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري المصري، حيث نجح في تسجيل هدف يعد ضمن الأجمل في البطولة.

تألق شلاطة في مباراة الأهلي لم يقتصر فقط على الهدف الذي سجله بل نجح في تقديم عدة مساهمات لفريقه وتهديد مستمر لمرمى الأهلي فضل عن تفوقه الكاسح على محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي في كل المواجهات الثنائية.

من هو مودي شلاطة ؟

من مواليد أكتوبر 2001 وبدأ مسيرته مع نادي بنها ثم انضم لعدد من الأندية على سبيل الإعارة قبل ان ينتقل لنادي مودرن فيوتشر ثم الترسانة

شلاطة انضم لنادي بنها من جديد في 2024 بعد نهاية إعاراته قبل ان ينتقل لنادي القناة في 23 سبتمبر من نفس العام ويبدأ في كتابة فصل جديد في مسيرته

لعب مودي شلاطة في 7 مباريات بالدوري المصري وسجل هدف وحيد وقدم تمريرتين حاسمتين

وخلال مباراة الأهلي نجح في الحصول على تقييم 8.2 بعدما بلغت نسبة الأهداف المتوقعة لتسديداته 0.06 وسجل مؤشر الأهداف المتوقعة من صناعته نحو 0.37

لعب 3 عرضيات من أصل 3 محاولات ولعب 23 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 85%

شلاطة القناة الدوري المصري محمود هاني محمد هاني مودي شلاطة

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