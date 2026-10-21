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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بترول أسيوط: نجهز مذكرة ضد حمادة القلاوي لاتحاد الكرة.. وقراراته أثرت في نتيجة مباراة الزمالك

بترول اسيوط
بترول اسيوط
باسنتي ناجي

أكد وائل عبدالحميد، نائب رئيس نادي بترول أسيوط، رفضه فكرة اعتذار أحمد عبدالمقصود، المدير الفني للفريق، لنادي الزمالك، مشددًا على احترام النادي وجماهيره، ومشيرًا إلى أن إدارة بترول أسيوط تجهز مذكرة رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ضد الحكم حمادة القلاوي، على خلفية القرارات التحكيمية في مباراة الفريقين.

بترول أسيوط

وقال وائل عبدالحميد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "أرى أنه لا يوجد ما يدعو لاعتذار أحمد عبدالمقصود للزمالك، ونحن نحترم النادي وجماهيره".

وأضاف: "ما نُشر على صفحة بترول أسيوط يخص إدارة الإعلام، ولا يخص الجهاز الفني".

وتابع: "نجهز مذكرة لتقديمها إلى اتحاد الكرة ضد الحكم حمادة القلاوي، وكان عليه أن يتخذ القرار المناسب في واقعة عرقلة محمد عواد لأحمد خالد، والإصابة المباشرة التي أدت إلى كسر ساقه".

وأوضح نائب رئيس بترول أسيوط: "قرارات حمادة القلاوي أثرت في نتيجة مباراة الزمالك وبترول أسيوط، وسنتخذ كل ما يحفظ حق النادي في إطار ما يتيحه اتحاد الكرة ورابطة الأندية".

وأشار إلى تكرار اعتراضات النادي على الحكم، قائلًا: "مش أول مرة نتعرض للظلم من حمادة القلاوي، هو أدار لنا أكثر من مباراة وكان يظلمنا، ولا أعرف هل كان مقصودًا أن يدير مباراتنا أمام الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نطالب لجنة الحكام بمراجعة مستوى الحكام والعمل على رفع مستواهم، لأن القرارات التحكيمية بتضيع تعب ومجهود الفريق".

بترول اسيوط الاهلي الزمالك منتخب مصر

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