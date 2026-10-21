لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

كشف أحمد خالد، لاعب بترول أسيوط، تفاصيل إصابته خلال مباراة الزمالك، مؤكدًا أنه سيخضع لعملية جراحية في الثامنة مساء اليوم بمدينة أسيوط، بعد تعرضه لكسر في الكاحل وقطع في الأربطة، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات من محمد عواد للاطمئنان عليه.

الزمالك

وقال أحمد خالد، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "سأجري العملية الجراحية في الثامنة مساء اليوم بأسيوط، بعد إصابتي في مباراة الزمالك بكسر في الأنكل وقطع في الأربطة، وهركب شريحة مغلقة و6 مسامير وخطافين".

وأضاف: "محمد عواد كلمني أكتر من مرة، وتواصل مع أحمد عبدالمقصود، وأنا بشكره على الموقف اللي عمله معايا، ومقدر موقفه من ناحيته، وأنا مفيش حاجة من ناحيتي تجاهه".

وتابع: "محمد عواد خبطني في القصبة والأنكل، وأنا قولت رجلي اتقطعت خلاص، وأنكل رجلي كان سايب خالص".

وأوضح لاعب بترول أسيوط: "أجريت أشعة في مستشفى بجانب استاد برج العرب، وبعدها اتحركت إلى أسيوط في أتوبيس النادي".

ووجه أحمد خالد الشكر إلى عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، قائلًا: "أشكر عبدالناصر محمد لأنه تواصل معايا وعرض المساعدة في أي شيء".

وأشار إلى موقف ناديه، قائلًا: "رئيس نادي بترول أسيوط على تواصل مستمر معايا، وأنا معار من طلائع الجيش للبترول حتى نهاية الموسم، وفي بند لإمكانية الشراء".

وكشف اللاعب عن تأثره بالإصابة قبل موعد زفافه، قائلًا: "فرحي المفروض كمان شهر".

واختتم تصريحاته برسالة إلى الحكم حمادة القلاوي، قائلًا: "الله يسامحك ويهديك، وكان المفروض إنه يشوف الفار بعد ما غادرت الملعب على نقالة".