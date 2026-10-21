هاري كين يتفوق على مبابي وهالاند.. محمد صلاح يزاحم ميسي في تصنيف أفضل لاعبي العالم

فرض الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني نفسه على قمة تصنيف أفضل لاعبي كرة القدم في العالم متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في قائمة كشفت عن المنافسة القوية بين أبرز نجوم اللعبة على المستوى العالمي.

وفي المقابل واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر حضوره في التصنيفات العالمية بعدما جاء في المركز التسعين على مستوى العالم وفقا لتقييم موقع «Football Ranked» الذي وضع النجم المصري أيضا على رأس قائمة أفضل 50 لاعبا ينشطون خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

ويعكس التصنيف تفاوت النقاط بين مجموعة من أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية إذ شهدت المراكز العشرة الأولى منافسة متقاربة في ظل وجود نجوم من أندية بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال.

هاري كين على القمة.. ومبابي يلاحقه بفارق ضئيل

احتل هاري كين المركز الأول في تصنيف أفضل لاعبي العالم برصيد 2140 نقطة ليحسم الصدارة متقدما على كيليان مبابي الذي جاء في المركز الثاني بعدما جمع 2125 نقطة بفارق 15 نقطة فقط عن مهاجم بايرن ميونخ.

وجاء تقدم كين على مبابي ليضع الثنائي في صدارة المنافسة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية بينما حل إيرلينج هالاند في المركز الثالث برصيد 2102 نقطة ليواصل المهاجم النرويجي حضوره بين أفضل اللاعبين في العالم.

ولم يبتعد لامين يامال جناح برشلونة الإسباني كثيرا عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بعدما احتل المركز الرابع برصيد 2097 نقطة ليؤكد موقعه ضمن نخبة الأسماء التي تفرض نفسها في التصنيفات العالمية رغم صغر سنه.

وتكشف الأرقام عن تقارب واضح بين المراكز الأربعة الأولى إذ لم يتجاوز الفارق بين المتصدر كين وصاحب المركز الرابع يامال 43 نقطة وهو ما يمنح ترتيب القمة قدرا كبيرا من المنافسة بين نجوم الصف الأول.

بايرن وبرشلونة وباريس سان جيرمان يفرضون حضورهم

لم تقتصر المنافسة على الصدارة على الأسماء التقليدية في كرة القدم الأوروبية بل امتدت إلى عدد من اللاعبين الذين نجحوا في حجز مواقع متقدمة داخل القائمة وفي مقدمتهم مايكل أوليسيه نجم بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الخامس برصيد 2069 نقطة.

واحتل الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان المركز السادس برصيد 2060 نقطة ليواصل حضوره بين أبرز نجوم العالم فيما جاء ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال في المركز السابع برصيد 1991 نقطة.

وشهدت المراكز التالية وجود البرازيلي رافينيا جناح برشلونة في المركز الثامن برصيد 1984 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة فقط على البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان الذي حل تاسعا برصيد 1983 نقطة.

واكتملت قائمة العشرة الأوائل بوجود رودري لاعب برشلونة في المركز العاشر برصيد 1968 نقطة لتشهد القائمة حضورا متنوعا للاعبين الذين يشغلون مراكز هجومية ودفاعية ووسط الملعب بدلا من اقتصارها على المهاجمين وصناع اللعب فقط.

وجاء الترتيب الكامل لأفضل عشرة لاعبين وفقا للتصنيف على النحو التالي:

1. هاري كين – بايرن ميونخ: 2140 نقطة.

2. كيليان مبابي – ريال مدريد: 2125 نقطة.

3. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي: 2102 نقطة.

4. لامين يامال – برشلونة: 2097 نقطة.

5. مايكل أوليسيه – بايرن ميونخ: 2069 نقطة.

6. عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان: 2060 نقطة.

7. ديكلان رايس – أرسنال: 1991 نقطة.

8. رافينيا – برشلونة: 1984 نقطة.

9. نونو مينديز – باريس سان جيرمان: 1983 نقطة.

10. رودري – برشلونة: 1968 نقطة.

محمد صلاح في المركز 90 عالميا.. وميسي خلفه

على الجانب المصري جاء محمد صلاح قائد منتخب مصر في المركز التسعين بالتصنيف العام لأفضل لاعبي العالم بعدما حصل على 1797 نقطة ليواصل الظهور ضمن قائمة اللاعبين الذين يحظون بتقييم متقدم على المستوى العالمي.

ورغم ابتعاده عن المراكز العشرة الأولى فإن صلاح احتفظ بمكانته في صدارة تصنيف مختلف بعدما جاء في المركز الأول بقائمة أفضل 50 لاعبا خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى متقدما على مجموعة من الأسماء البارزة التي تنشط في مسابقات خارج الدوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويمنح هذا الترتيب صلاح أفضلية واضحة داخل تلك الفئة خاصة مع وجود أسماء كبيرة في القائمة يتقدمها ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي الذي جاء في المركز 109 عالميا برصيد 1784 نقطة.

وبذلك يتقدم قائد منتخب مصر على النجم الأرجنتيني بفارق 13 نقطة وفقا للأرقام الواردة في التصنيف في مقارنة تجمع اثنين من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها في كرة القدم العالمية خلال السنوات الماضية.

لماذا يكتسب ترتيب صلاح أهمية خاصة؟

تأتي أهمية وجود محمد صلاح في صدارة قائمة أفضل اللاعبين خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من مكانته باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية إلى جانب مسيرته الطويلة في المنافسات الأوروبية التي شهدت حضوره في مستويات القمة لسنوات.

كما أن تقدم صلاح على ميسي في هذا التصنيف يمنح القائمة بعدا إضافيا بالنظر إلى القيمة الفنية والتاريخية للنجم الأرجنتيني الذي انتقل إلى الدوري الأمريكي بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

ومع ذلك فإن المقارنة هنا ترتبط بترتيب اللاعبين وفقا لمعيار التقييم الذي يعتمده موقع «Football Ranked» ولا تعني بالضرورة حسم الأفضلية المطلقة بينهما في مختلف الجوانب الفنية أو التاريخية.

وتكشف الأرقام عن فارق محدود بين اللاعبين؛ إذ يتقدم صلاح بـ13 نقطة فقط ما يجعل الفارق بينهما ضئيلا في التصنيف العام رغم اختلاف المراكز التي يشغلها كل منهما.