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إنريكي: يجب حرمان لامين يامال من الكرة ونريد أن نلحق ببرشلونة أول هزيمة خلال الموسم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنريكي: يجب حرمان لامين يامال من الكرة ونريد أن نلحق ببرشلونة أول هزيمة خلال الموسم

إنريكي
إنريكي
أ ش أ

أكد ى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أنه ينبغي على فريقه السيطرة على الكرة للحد من تأثير لامين يامال لاعب برشلونة، عندما يتقابل الفريقان غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، ناقش إنريكي التحدي المتمثل في تحييد يامال وأوجه التشابه التكتيكي بين الفريقين، وعلاقته الشخصية بنادي برشلونة.

ورغم أهمية اللقاء، حذر لويس إنريكي من اعتباره مواجهة حاسمة في مرحلة مبكرة جداً من البطولة وقال في هذا الصدد: "نظام البطولة جعلنا نواجه بعضنا في هذه المرحلة، لكنها ليست مباراة نهائية.. المنافسة لا تزال في بدايتها".

ويرى إنريكي أن الاستحواذ على الكرة هو المفتاح للتعامل مع لامين يامال؛ إذ يمثل التألق الفردي للاعب الشاب أحد التهديدات الرئيسية التي يجب على باريس سان جيرمان التصدي لها، لكن إنريكي يعتقد أن الحل يبدأ بحرمان برشلونة من الكرة، بدلاً من التركيز حصراً على الجناح الشاب.

كما رفض مدرب باريس سان جيرمان إجراء مقارنات بين يامال وليونيل ميسي، مؤكداً أنه ينبغي ترك اللاعب الشاب ليصنع هويته الخاصة، بدلاً من مقارنته بلاعب آخر طبع حقبة بأكملها.

وقال: "لامين يامال يريد أن يكون لامين يامال.. لا يمكننا مقارنته بميسي أو بأي لاعب آخر.. إنه ذكي للغاية، وعليه أن يستمر في أن يكون على طبيعته"..مشيدا بأسلوب لعب برشلونة، مؤكداً أن المهارات الفردية وحدها لن تكون العامل الحاسم في نتيجة المباراة.

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لاعب برشلونة

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