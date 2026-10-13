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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. هاري كين يتفوق على نجوم أوروبا في المساهمات التهديفية خلال 2026

هاري كين
هاري كين
منتصر الرفاعي

واصل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني تألقه اللافت على الساحة الأوروبية بعدما اعتلى صدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال عام 2026 متفوقا على نخبة من أبرز نجوم كرة القدم في القارة العجوز وفقا لإحصائية نشرتها منصة "PopFoot" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

هاري كين يتربع على عرش المساهمات التهديفية

فرض هاري كين نفسه في قمة الترتيب بعدما وصل إلى 60 مساهمة تهديفية خلال 47 مباراة بواقع 50 هدفا و10 تمريرات حاسمة ليحقق معدلا مميزا يبلغ 1.28 مساهمة في المباراة الواحدة ويؤكد قيمته الكبيرة باعتباره أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

وجاء الفرنسي مايكل أوليسيه، نجم بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 54 مساهمة تهديفية بعدما سجل 26 هدفا وصنع 28 أخرى خلال 51 مباراة، بينما احتل الإسباني لامين يامال نجم برشلونة المركز الثالث برصيد 43 مساهمة، بواقع 28 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 48 مباراة.

مبابي وديمبيلي وهالاند ضمن قائمة الكبار

وحل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 42 مساهمة تهديفية بعدما أحرز 33 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 42 مباراة متقدما على مواطنه عثمان ديمبيلي، الذي جاء خامسا برصيد 39 مساهمة بواقع 24 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 47 مباراة.

واحتل الألماني دينيز أونداف المركز السادس بعدما جمع 38 مساهمة تهديفية سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 فيما جاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز السابع برصيد 36 مساهمة تضمنت 31 هدفا و5 تمريرات حاسمة.

برونو فرنانديز وجيوكيريس وتوفان يكملون قائمة العشرة الأوائل

وشهدت المراكز الأخيرة حضور البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الثامن برصيد 30 مساهمة تهديفية بعدما سجل 9 أهداف وصنع 21 خلال 39 مباراة.

وجاء السويدي فيكتور جيوكيريس في المركز التاسع برصيد 28 مساهمة بواقع 24 هدفا و4 تمريرات حاسمة خلال 50 مباراة بينما أكمل الفرنسي فلوريان توفان قائمة العشرة الأوائل بعدما سجل 14 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ليصل إجمالي مساهماته إلى 27 خلال 29 مباراة.

وتعكس هذه الأرقام حجم المنافسة بين أبرز نجوم أوروبا على مدار عام 2026 في ظل استمرار الصراع بين الهدافين وصناع اللعب بينما يواصل هاري كين الانفراد بالقمة مستفيدا من معدله التهديفي المرتفع وتفوقه على منافسيه في إجمالي المساهمات.

ترتيب أكثر اللاعبين الأوروبيين مساهمة تهديفية في 2026

هاري كين – 60 مساهمة (50 هدفا + 10 تمريرات حاسمة).

مايكل أوليسيه – 54 مساهمة (26 هدفا + 28 تمريرة حاسمة).

لامين يامال – 43 مساهمة (28 هدفا + 15 تمريرة حاسمة).

كيليان مبابي – 42 مساهمة (33 هدفا + 9 تمريرات حاسمة).

عثمان ديمبيلي – 39 مساهمة (24 هدفا + 15 تمريرة حاسمة).

دينيز أونداف – 38 مساهمة (21 هدفا + 17 تمريرة حاسمة).

إيرلينج هالاند – 36 مساهمة (31 هدفا + 5 تمريرات حاسمة).

برونو فرنانديز – 30 مساهمة (9 أهداف + 21 تمريرة حاسمة).

فيكتور جيوكيريس – 28 مساهمة (24 هدفا + 4 تمريرات حاسمة).

فلوريان توفان – 27 مساهمة (14 هدفا + 13 تمريرة حاسمة).

هاري كين بايرن ميونخ قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف مبابي ديمبيلي هالاند ريال مدريد مانشستر سيتي

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