وليد صلاح عبداللطيف: فكرة مدرب أجنبي في جهاز معتمد جمال غير مفهومة وممدوح لن ينضم للزمالك|خاص

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق على ثقته في حسام الزناتي المدير الرياضي المرتقب للفارس الأبيض بسبب خبراته الكبيرة.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : حسام الزناتي لديه خبرات كبيرة وأوروبية وأثق في قدراته لكن فكرة تعيين مدرب عام اجنبي في جهاز معتمد جمال غير مفهومه.

وأضاف: فكرة تعيين مدرب عام أجنبي في جهاز معتمد جمال غريبه ولأنه بالتأكيد المدرب الجديد لديه خبرات أوروبية وشهادات تدريبيه من المستوى الأول ودوره في جهاز معتمد من المفترض أن يكون استشاري فكيف سيتعامل مع المدير الفني.

وواصل: المدير الفني قد يأخذ بملاحظات المدرب العام وقد لا يلتفت لها في النهاية هو له وجهت نظره والسؤال كيف سيكون التعامل بين معتمد جمال والمدرب العام الأجنبي.

وأردف : بالتأكيد سيكون هناك تفكير عند معتمد جمال أن المدرب العام الاجنبي هدفه رحيله وتولي المهمة من بعده حتى وإن كان غير صحيح

وعن محمود ممدوح هداف الدوري المصري قال وليد صلاح عبداللطيف : لاعب مميز ويسير بشكل مميز في المسابقة ولا يستطيع أحد ان يعلق على شئ حتى لو اختلفت معه فنيا لكنه يسجل هدف في كل مباراة.



وأوضح : ما يحزنني أنه تم التوقيع مع اللاعب ولكن يكمل الزمالك اجراءات ضمه وذلك لأن الزمالك ينظر تحت قدمه فقط ولا ننظر حتى على بعد 10 أيام وليس المستقبل.

واختتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته قائلا : من الصعب التعاقد الان مع ممدوح خصوصا بعد دخول الأهلي وبيراميدز في الصفقة وسيصل سعره لمبلغ لا يستطيع الزمالك منافسته.