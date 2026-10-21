خاص| فحوصات طبية تحسم موقف محمود جهاد من مباراة الزمالك المقبلة

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك ، أنباء بشأن الحالة الصحية لمحمود جهاد، لاعب وسط الفريق، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مواجهة بترول أسيوط، التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وبحسب مصدر داخل النادي لـ صدى البلد، يخضع جهاد لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على طبيعة الإصابة وتحديد مدى قوتها، إلى جانب تقييم موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني نتائج الفحوصات لحسم موقف لاعب الوسط، خاصة مع ارتباط الفريق باستحقاق أفريقي مهم خلال الأيام المقبلة، ما يجعل تحديد مدة غيابه المحتملة أمرًا ضروريًا لترتيب الخيارات الفنية.

وفي إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة، يعود الزمالك إلى التدريبات غدًا الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لبدء التحضير للقاء الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بترول أسيوط بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.