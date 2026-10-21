الجيش الرواندي يصل القاهرة لمواجهة الزمالك الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق الجيش الرواندي إلى القاهرة، استعدادًا لخوض مواجهة الإياب أمام الزمالك، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الرواندي بمطار القاهرة الدولي، لإنهاء إجراءات الوصول والترحيب بالوفد، في إطار الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

وكان الزمالك قد وضع قدمًا في المرحلة المقبلة بعدما حقق فوزًا ثمينًا بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي يوم الجمعة الماضي.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الحفاظ على أفضليته في لقاء العودة، بينما يدخل الجيش الرواندي المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في المواجهة الأولى، في محاولة للإبقاء على آماله في مواصلة مشواره بدوري أبطال أفريقيا.