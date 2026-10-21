رونالدو في الصدارة ومحمد صلاح عاشرًا.. قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في 2026

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم لعام 2026، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية، بعدما تفوق بفارق كبير على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، صاحب المركز الثاني.

وبحسب القائمة المنشورة، بلغت إيرادات رونالدو السنوية المقدرة 300 مليون دولار، مقابل 145 مليون دولار لميسي، بينما جاء الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في المركز الثالث بإيرادات تصل إلى 100 مليون دولار.

وضمت القائمة مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مع استمرار هيمنة الأسماء الكبرى على العوائد المالية، سواء من الرواتب والمكافآت أو من الإعلانات والشراكات التجارية.

وجاء ترتيب اللاعبين العشرة الأعلى أجرًا في العالم خلال عام 2026 على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو – 300 مليون دولار.

ليونيل ميسي – 145 مليون دولار.

كيليان مبابي – 100 مليون دولار.

إيرلينج هالاند – 85 مليون دولار.

فينيسيوس جونيور – 76 مليون دولار.

لامين يامال – 55 مليون دولار.

ساديو ماني – 54 مليون دولار.

جود بيلينجهام – 45 مليون دولار.

هاري كين – 42 مليون دولار.

محمد صلاح – 40 مليون دولار.

وسجلت القائمة حضورًا لافتًا لمحمد صلاح، الذي احتل المركز العاشر بإيرادات سنوية تقدر بنحو 40 مليون دولار، رغم انتقاله إلى طرابزون سبور التركي، ليظل ضمن نخبة اللاعبين الأعلى دخلًا على مستوى العالم.

وتعتمد تقديرات فوربس على إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال الفترة المالية التي تغطيها القائمة، بما يشمل العوائد داخل الملعب وخارجه، قبل خصم الضرائب وأتعاب الوكلاء.