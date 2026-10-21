قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التموين: استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار حتى شهر رمضان 2027
أمين البحوث الإسلامية: مبادرة شيخ الأزهر تسعى لنزع فتيل الفتنة وتجنيب الشعوب الخسائر
شعب مالوش مثيل.. مشاري راشد يشيد بخفة دم المصريين: كل واحد عنده اسمين
7 معلومات عن ظهور الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في إياب الكونفدرالية
جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
5 وفيات ومخاوف من تفاقم الوباء.. حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية
حالنا من حال الفرنسيين.. اليونانيون يخرجون في مظاهرات عارمة اليوم
معاقبة المتهم بالاعتداء على طفل ساحل سليم بالسجن المشدد 10 سنوات
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو في الصدارة ومحمد صلاح عاشرًا.. قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في 2026

رونالدو - محمد صلاح
رونالدو - محمد صلاح
إسراء أشرف

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم لعام 2026، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية، بعدما تفوق بفارق كبير على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، صاحب المركز الثاني.

وبحسب القائمة المنشورة، بلغت إيرادات رونالدو السنوية المقدرة 300 مليون دولار، مقابل 145 مليون دولار لميسي، بينما جاء الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في المركز الثالث بإيرادات تصل إلى 100 مليون دولار.

وضمت القائمة مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مع استمرار هيمنة الأسماء الكبرى على العوائد المالية، سواء من الرواتب والمكافآت أو من الإعلانات والشراكات التجارية.

وجاء ترتيب اللاعبين العشرة الأعلى أجرًا في العالم خلال عام 2026 على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو – 300 مليون دولار.

ليونيل ميسي – 145 مليون دولار.

كيليان مبابي – 100 مليون دولار.

إيرلينج هالاند – 85 مليون دولار.

فينيسيوس جونيور – 76 مليون دولار.

لامين يامال – 55 مليون دولار.

ساديو ماني – 54 مليون دولار.

جود بيلينجهام – 45 مليون دولار.

هاري كين – 42 مليون دولار.

محمد صلاح – 40 مليون دولار.

وسجلت القائمة حضورًا لافتًا لمحمد صلاح، الذي احتل المركز العاشر بإيرادات سنوية تقدر بنحو 40 مليون دولار، رغم انتقاله إلى طرابزون سبور التركي، ليظل ضمن نخبة اللاعبين الأعلى دخلًا على مستوى العالم.

وتعتمد تقديرات فوربس على إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال الفترة المالية التي تغطيها القائمة، بما يشمل العوائد داخل الملعب وخارجه، قبل خصم الضرائب وأتعاب الوكلاء.

قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في 2026 مجلة فوربس فوربس رونالدو محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي اليوم من المقر البابوي بالقاهرة

نيافة الأنبا مقار

بتكليف من البابا تواضروس.. الأنبا مقار يصل إيطاليا للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام

معهد تيودور بلهارس يحذر: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يهدد المرضى داخل المستشفيات

معهد تيودور بلهارس يحذر: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يهدد المرضى داخل المستشفيات

بالصور

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية.. سر الطعم البيتي المميز

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد