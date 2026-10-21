تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أثار وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أثارت تساؤلات المتابعين حول الشخص أو الجهة التي يقصدها.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه على «فيسبوك»: «من الصعب إنزال الحمير الذين صعدوا إلى مكان ليس مكانهم الحقيقي».

وأثارت كلمات مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاعلًا بين المتابعين، الذين تساءلوا عن المقصود من رسالته، في ظل عدم توضيحه هوية الشخص أو الجهة التي يشير إليها، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن دلالات كلماته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره القناة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة «أون سبورت».