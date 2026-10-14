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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يفجّر مفاجأة بشأن تجديد عقد محمد هاني وياسر إبراهيم

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة وجود تطورات جديدة في ملف تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إن الأنباء المتداولة بشأن حدوث تطورات أو اتخاذ خطوات جديدة في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي غير صحيحة.

وأضاف: «كل الكلام اللي سمعتوه إن حصل أي جديد بالنسبة لتجديد هاني مع الأهلي أو خطوات جديدة كلام غير صحيح، لم يحدث أي شيء جديد في هذا الملف تمامًا، وما ينطبق على هاني ينطبق كذلك على ياسر إبراهيم».

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الأهلي إلى أوغندا صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مباراة العودة المقرر إقامتها على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء الذهاب، تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة، ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

إبراهيم فايق محمد هاني ياسر إبراهيم الأهلي

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