بطائرة خاصة .. الأهلي يتوجّه إلى أوغندا استعدادًا لمواجهة «كيتارا» في كأس الكونفدرالية الإفريقية.. صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أوغندا، على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة كيتارا، المقرر إقامتها السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، بعثة الأهلي في رحلتها إلى أوغندا، حيث يطمح الفريق إلى العودة بنتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب المقرر إقامته في القاهرة.

وكان الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد كشف عن قائمة اللاعبين المختارين لخوض المباراة، والتي شهدت وجود عدد من العناصر الأساسية، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومحمد هاني، وأحمد عيد، وكريم فؤاد، وياسين مرعي، وأشرف داري، وهادي رياض، وأكرم توفيق، ومروان عطية، وأحمد رضا، وعمر الساعي، وإمام عاشور، وتوفيق محمد، وعلي محمود، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي، وعمر معوض، وسفيان بنجديدة، ومنصف بقرار.

ويستهدف الأهلي تحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة القارية، والخروج بنتيجة تساعده على حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي خلال مواجهة العودة