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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغيير في موعد نهائي بطولة أفريقيا للأندية بكرة اليد بين الأهلي والزمالك

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تعديلًا على موعد المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًا في أنجولا، والتي تجمع بين الزمالك والأهلي، لتُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من الثامنة مساءً.

وكان الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه الكبير على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 35-21، في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي مصري خالص على اللقب القاري.

ويدخل الزمالك المواجهة باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، برصيد 12 لقبًا، ساعيًا إلى حصد اللقب الثالث عشر وتعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة الأفريقية.

الزمالك الاهلي اليد

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