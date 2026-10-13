شبانة يكشف كواليس مبادرته لإنهاء أزمة الخطيب ومدحت شلبي: تواصلت مع رئيس الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة انتهاء الأزمة بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والإعلامي مدحت شلبي، بعد اعتذار الأخير للخطيب وقبول الاعتذار.

الاهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": “مدحت شلبي اعتذر للخطيب، وأكد أنه أخطأ، وهذا شيء محترم”.

وأضاف: "محمود الخطيب شخصية كبيرة، ومن التسامح وله مكانة على المستوى المصري والعربي والعالمي، ونجم أسطوري بمعنى الكلمة، واستجاب للمناشدة التي أطلقتها منذ أسبوعين، وتم حل الأزمة مع مدحت شلبي".

وتابع: "مدحت شلبي إعلامي كبير، وخرج واعتذر للخطيب، وتم الانتهاء من الأزمة بالشكل الذي يليق بالخطيب".

وأوضح شبانة: "الأهلي سيصدر بيانًا بعد قليل بإنهاء هذا الخلاف تمامًا، وأنه قبل الاعتذار".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا بشكر الخطيب على استجابته للمناشدة في البرنامج، وأنا تواصلت معه وتحدثت معه ومع المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان من أجل إنهاء الأزمة".