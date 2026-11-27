اعتلى فريق القادسية صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

الفوز رفع رصيد القادسية إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 30 نقطة، ولكن الهلال يتبقى له مباراتين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 11 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر.

سجل هدفي القادسية، تركي العمار في الدقيقة 71، ومحمد أبو الشامات في الدقيقة 88.

وحقق القادسية فوزه العاشر هذا الموسم في الدوري السعودي، مقابل هزيمتين، والخسارة في مباراة وحيدة.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق الخلود على ضيفه الخليج بنتيجة 2-1.