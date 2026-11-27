تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددًا من المصريين من مكة المكرمة يؤدون العمرة ويهدون ثوابها لضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، في لفتة إنسانية مؤثرة، داعين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

حادث الوراق

وظهر المصريون في الفيديو وهم يدعون من قلب الحرم المكي لأرواح ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة العشرات وأصاب آخرين، معبرين عن تضامنهم مع أسر الضحايا في مصابهم الأليم.

جاءت هذه المبادرة وسط حالة من الحزن التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث المأساوي، حيث حرص عدد من المواطنين والشخصيات العامة على تقديم التعازي والدعاء للضحايا، والتعبير عن تضامنهم مع أسر المتوفين والمصابين.

تفاصيل حادث حريق دائري الوراق

شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

التحقيقات تكشف تفاصيل تصادم السيارة بالناقلة

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق، الذي امتد إلى المركبات المحيطة وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى المسؤولية الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.