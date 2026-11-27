أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشك في وقوع الطلاق لا يُبحث بمعزل عن التأكد أولًا من وجود عقد زواج صحيح، موضحًا أن الطلاق فرع عن الزواج، ولا يُتصور وقوعه إلا بعد ثبوت قيام العلاقة الزوجية بعقد شرعي.

حكم الشك في وقوع الطلاق

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الزواج ينعقد بالعقد الشرعي الذي يجمع بين الرجل والمرأة، وتترتب عليه مجموعة من الآثار الشرعية، من بينها حل كل من الزوجين للآخر، وثبوت نسب الأبناء إلى الزوج.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن عقد الزواج تترتب عليه أيضًا آثار أخرى، حتى إذا توفي أحد الزوجين بعد إتمام العقد وقبل وقوع أي فرقة بينهما، فإن الزوج الباقي على قيد الحياة يرث في مال المتوفى، وفقًا لأحكام الميراث.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الطلاق إذا وقع بعد الدخول بالزوجة، فإنه تترتب عليه أحكام شرعية، من بينها وجوب العدة، مؤكدًا أن جميع هذه الآثار والأحكام لا تقوم إلا على أساس وجود عقد الزواج أولًا.

وشدد الدكتور شوقي علام على أن النظر في مسألة الطلاق يبدأ بالتأكد من ثبوت الزواج، باعتبار أن عقد الزواج هو الأصل الذي تترتب عليه أحكام العلاقة الزوجية وما قد يطرأ عليها من فرقة.