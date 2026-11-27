قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بزيارتين إلى مستشفى بولاق الدكرور العام ومستشفى أهل مصر؛ للاطمئنان على مصابي حادث الطريق الدائري، ومتابعة أوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم.

واستهل الوزير زيارته بمستشفى بولاق الدكرور العام، حيث كان في استقباله الدكتور محمد جمال حسني مدير المستشفى، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد محمد كامل مدير الرعايات بالمستشفى بشأن الحالة الصحية للمصابين، البالغ عددهم خمسة، والإجراءات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، ومدى استقرار حالتهم الصحية.

ثم توجه الوزير إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة؛ للاطمئنان على المصابين الذين يتلقون العلاج، وكان في استقباله الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والدكتور رفعت عبدالمقصود المدير التنفيذي للمستشفى.. واطلع الوزير على الحالة الصحية لأربعة من المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية بالمستشفى، واستمع إلى شرح من الفريق الطبي بشأن تطورات حالتهم الصحية وأوجه الرعاية والعلاج المقدمة لهم.

وحرص وزير الأوقاف على لقاء المصابين والاطمئنان عليهم عن قرب، وتقديم الدعم المعنوي لهم، والدعاء لهم بالشفاء العاجل، وطمأنة ذويهم.. مؤكدًا أن الوزارة بكل أبنائها تتشرف بالاصطفاف والاحتشاد لخدمة أهلنا الكرام في هذا الظرف العصيب والحادث الجلل، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يلزم لمساندتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تجاوز هذه المحنة.

كما كلف وزير الأوقاف مديري مديريتي أوقاف القاهرة والجيزة بمواصلة متابعة الحالات، والعمل على مساعدتهم وتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لهم، ومساندتهم وأسرهم خلال هذه المحنة.

وتأتي الزيارتان في إطار متابعة الدكتور أسامة الأزهري لتداعيات الحادث، وحرصه على الاطمئنان على المصابين ومساندة أسر الضحايا، وتسخير الإمكانات العلمية والمعنوية والمادية للوزارة في خدمة الوطن وأهله؛ تجسيدًا لقيم التراحم والتكافل والتضامن العملي وقت الشدائد، وترسيخًا لمعنى المسئولية المجتمعية في الوقوف إلى جانب المتضررين ومساندتهم، مع الترحم والأسى على شهدائنا الأبرار في هذا الحادث الجلل، والتوجه إلى الله عز وجل بأن يلطف بأسرهم وذويهم من أهلنا الكرام وأن يتمم الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث الأليم.

كما تأتي الزيارة استكمالاً عمليًا للتوجيه بتغيير خطبة الجمعة لتناسب الحدث وتبث روح الطمأنينة والتكاتف في أوقات المحن، وأداء صلاة الغائب في ربوع مصر ترحمًا على الشهداء وتضامنًا مع ذويهم.