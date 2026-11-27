أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ستظل دولة قوية بفضل تماسك شعبها ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن الشعب المصري وقيادته وجيشه وشرطته يمثلون ركائز أساسية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، رغم ما تواجهه من تحديات ومؤامرات.

وأشار بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر ستتجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، معربًا عن ثقته في قدرة المصريين على التكاتف والوقوف خلف دولتهم وقيادتهم حتى تتحقق أهداف الاستقرار، لافتًا إلى أن محاولات تشويه مؤسسات الدولة ورموزها لن تغير من حقيقة تماسك المجتمع المصري.

وشدد على أن مصر ستظل جزءًا فاعلًا من الأمة العربية، وحاضرة في قضاياها المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن والسودان والعراق وسوريا وليبيا، مؤكدًا استمرار دورها في دعم القضايا العربية والتمسك بثوابتها الوطنية.

ووجه التحية إلى القوات المسلحة، مشيدًا بدورها في حماية الوطن، ومؤكدًا أنها تمثل حصنًا منيعًا وركيزة أساسية لأمن مصر واستقرارها.